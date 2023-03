Futsal começa a ferver em Nova Odessa

Dois jogos válidos pelo Grupo A abrem nesta terça-feira (28/03) o Campeonato Municipal de Futsal 2023

promovido pela Prefeitura de Nova Odessa, a “Taça Valentin Martins”. O Campeonato deste ano homenageia Valentin Martins, pela história que ele construiu dentro do futebol e do futsal da cidade. Lembrando que a novidade desta edição é que as equipes não tiveram custo de inscrição nem terão que arcar com arbitragem, que eram cobrados até 2020.

A rodada de abertura terá São Francisco enfrentando o Aliens FC, às 19h, na quadra do Ginásio Municipal de Esportes do Jardim Santa Rosa. No mesmo horário, Desportivo Deli A encara o Esfer Matsubara na quadra do Ginásio do Jardim Santa Luiza. Ainda pela primeira rodada, nesta terça-feira, pelo Grupo A, a equipe do FC Inter Alagoano joga contra o Mudão, às 20h, no Santa Rosa. Já pelo Grupo B, o Inter Novaodessense encara o Chelsea no mesmo horário, no Santa Luiza.

Na quinta-feira (30/03), mais duas disputas – todas pelo Grupo B – prometem acirrar a competição no Ginásio do Jardim Santa Rosa: Desportivo Deli B encara o EC Juventude às 19h, enquanto o ES Diesel Futsal enfrenta o Guarapari FC às 20h.

“Promover estas competições é uma forma de incentivarmos o esporte, a prática da atividade física, o convívio social, o lazer e a saúde da nossa população. Já deixo o convite para que as torcidas compareçam para assistir aos jogos e torcer pelo seu time”, disse o prefeito Cláudio José Schooder (o Leitinho).

Neste ano, a competição promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes, conta com a participação de doze times, divididos em dois grupos. Todas as informações poderão serão acompanhadas pelo aplicativo Copa Fácil, que traz as datas das próximas rodadas, classificação, saldo de gols, artilharia, cartões, defesa menos vazada, entre outras.

“Os jogos ocorrerão todas as terças e quintas-feiras e são uma boa pedida para quem gosta de futebol. Vamos ressaltar novamente as novidades no regulamento deste ano: o jogador que tomar cartão vermelho na partida, por exemplo, terá que doar uma cesta básica, que encaminharemos para os trabalhos do Fundo Social de Solidariedade do Município. Convidamos a população a prestigiar os jogos e torcer para os times”, disse o secretário municipal de Esportes, Thiago Gentil.

O regulamento da competição prevê o confronto dos times no próprio grupo, e as quatro equipes melhores classificadas de cada grupo vão enfrentar os quatro melhores do outro grupo (1º do A contra o 4º do B, e assim sucessivamente). Nas quartas de final, a equipe melhor classificada tem a vantagem de jogar pelo empate. Já na semi e na final, não haverá a vantagem do empate.

“Estamos na expectativa de um excelente campeonato, pois Nova Odessa sempre foi muito forte no futsal. Teremos nesta terça o pontapé inicial com quatro times, sendo dois jogos no Ginásio do Santa Rosa e dois jogos no Ginásio do Santa Luiza, às 19h e 20h, respectivamente. E todos estão convidados a prestigiar as partidas”, destacou o secretário-adjunto José Henrique de Carvalho.

Valentin Martins é um dos grandes incentivadores do futebol na cidade, tendo sido treinador de diversas categorias do Esporte Clube São José e da própria Prefeitura. Para tanto, a expectativa da Secretaria é repetir o sucesso do Minicampo e o Amador 2022, ou seja, fazer um campeonato muito bem organizado.

O atleta Márcio Borges, o “Turcão”, do time novaodessense Além da Cesta foi convocado pela FBBM (Federação Brasileira de Basquete Máster), categoria 35+. O time canarinho vai disputar o 16º World Championship entre os dias 24 de agosto e 03 de setembro, na cidade de Mar del Plata, na Argentina.

“Vimos através desta, convocar o referido atleta para integrar a Seleção Brasileira de Basquetebol Máster e assim ajudar a nossa delegação a representar o nosso país, e a conquistar um número expressivo de títulos e medalhas, garantindo nossa posição de líder do ranking das Américas”, traz a nota da FBBM.

Siga o novomomento no youtube