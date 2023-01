Futsal da 1ª e 2ª divisões SB com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o Campeonato Barbarense de Futsal

da 1ª e 2ª divisões, competição promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. Os interessados devem retirar a ficha de inscrição na sede da Seme (Secretaria Municipal de Esportes) até o dia 8 de fevereiro. Neste ano, há uma novidade: a “Inscrição Solidária”.

As equipes que participarem da competição poderão doar uma caixa de leite. Tudo o que for arrecadado será encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade de Santa Bárbara d’Oeste. A “Inscrição Solidária” é fruto da Lei Municipal 4224, de 5 de maio de 2021, de autoria do vereador Júlio César – Kifu.

As equipes que têm direito à inscrição para a 1ª divisão são: Arena R3, Fut de Quinta / Bruxelas, Futbreja, Turma do Danone, Monaco Zona Sul, Number One, 565 Romano, Rua 7, Jardim Pântano, Mônaco Zabani / Esmeralda, Milionário, Min Acher, Guarani, Esquina Maluca, Real Madroga e New Trips. Já para a 2ª divisão a inscrição é livre.

Mais informações sobre as competições da Seme e a “Inscrição Solidária” poderão ser obtidas pelos telefones (19) 34551612 e (19) 34551231.

