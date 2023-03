Futebol Paulista Antirracista em campanha

A Federação Paulista de Futebol e os clubes classificados para a segunda fase do Paulistão Sicredi 2023, que começa neste sábado (11) com Palmeiras x São Bernardo, uniram-se na campanha “Futebol Paulista Antirracista”.

A partir da fase de mata-mata do maior Estadual do país, as placas ao redor dos campos, transmissões dos jogos e conteúdos especiais das redes sociais vão abordar o causa, incentivando o torcedor a denunciar eventuais crimes de racismo e injúria racial testemunhados nos estádios paulistas.

A Federação Paulista de Futebol possui um canal direto para denúncias anônimas por meio do telefone 0800-942-6263 e pelo e-mail [email protected] Nas semifinais e finais, a campanha será intensificada com novas ações nos jogos decisivos.

“O futebol é um fenômeno popular, democrático e não tolera preconceitos. O objetivo da campanha realizada com os clubes é fortalecer a luta antirracista e incentivar a denúncia anônima. Não podemos tolerar crimes de racismo no futebol, seja dentro ou fora de campo”, diz Mauro Silva, vice-presidente da Federação Paulista de Futebol.