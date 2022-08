O atacante brasileiro Rafael Ratão, de 26 anos, descoberto na Escolinha de Futebol do Esporte Clube São José, de Nova Odessa, no início de sua adolescência e de sua trajetória no esporte, enfrenta Messi, Neymar e Mbappé nesta quarta-feira, 31/08/22, pela Ligue 1 – a primeira divisão do Campeonato Francês de Futebol.

A partida entre o Toulouse de Ratão e o PSG (Paris Saint-Germain) do trio mais famoso do futebol mundial nos dias de hoje está marcada para as 16h (horário de Brasília/BRA), em Toulouse/FRA, com transmissão ao vivo pelos canais por assinatura ESPN 3 e Star+.

Segundo o atual vereador Levi Tosta, que era presidente do São José na época em que Ratão defendeu a camisa do clube nas categorias de base, sempre se tratou de um jogador muito dedicado. “Ele venceu pela perseverança, pela dedicação. A gente se sente honrado por ver que ele deu certo, que está trilhando o caminho do sucesso, pela seriedade e perseverança. É a diferença entre ele e outros garotos talentosos que tivemos. Prova que vale a pena lutar pelo seu sonho. Vamos torcer por ele nesta quarta, que faça um gol”, comentou Levi.

Conheça mais sobre o atacante brasileiro, que passou pelas categorias de base do São Paulo FC e foi profissionalizado na Ponte Preta de Campinas, na entrevista que ele concedeu recentemente ao comunicador Lucas Garcia, da TV WA Notícias de Nova Odessa, disponível em https://fb.watch/epxMqGLA8j/.