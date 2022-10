O Futebol foi o esporte mais popular no Twitter em 2021, acumulando mais Tweets que basquete, futebol americano e beisebol juntos. Somente no Brasil, foram mais de 321 milhões de Tweets no ano passado – o terceiro assunto mais comentado pelos Tweeteiros do país. Com o Mundial de Futebol se aproximando, o assunto esquenta na timeline: desde janeiro deste ano, já são mais de 5 milhões de Tweets sobre o torneio no Brasil. O Twitter realizou um levantamento entre os 32 países qualificados para o mundial e mostra as Seleções mais populares da plataforma em quatro categorias. Os dados são de 1° de janeiro a 15 de outubro de 2022. Confira:

Seleções mais seguidas no Twitter

México (@miseleccionmx) França (@equipedefrance) Inglaterra (@England) Brasil (@CBF_Futebol) Alemanha (@DFB_Team) Argentina (@Argentina) Espanha (@SEFutbol) Estados Unidos (@USMNT) Portugal (@selecaoportugal) Japão (@jfa_samuraiblue)

Seleções mais mencionadas no Twitter

México (@miseleccionmx) Inglaterra (@England) Brasil (@CBF_Futebol) Argentina (@Argentina) Estados Unidos (@USMNT) Arábia Saudita (@saudint) Portugal (@selecaoportugal) Japão (@jfa_samuraiblue) França (@equipedefrance) Espanha (@SEFutbol)

Países que mais mencionaram o emoji ⚽no Twitter

Japão (@jfa_samuraiblue) Inglaterra (@England) Brasil (@CBF_Futebol) Arábia Saudita (@saudint) Estados Unidos (@USMNT) França (@equipedefrance) Espanha (@SEFutbol) Argentina (@Argentina) México (@miseleccionmx) Gana (@ghanafaofficial)

Países que mais mencionaram a hashtag #FIFAWorldCup no Twitter

Fontes:

Levantamento interno do Twitter 01/01/22 – 15/10/22, Tweets das 32 Seleções Qualificadas para a Copa do Mundo FIFA 2022

Levantamento interno do Twitter 01/01/21 – 31/12/21, Tweets sobre Futebol no Brasil

Levantamento interno do Twitter 01/01/22 – 23/10/22, Volume de Tweets no Brasil sobre a Copa do Mundo FIFA 2022