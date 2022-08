O vereador de Americana Juninho Dias (MDB) fechou uma parceria com o Rio Claro Futebol Clube e realizará uma avaliação de atletas de futebol neste domingo.

A peneira aconteceu no Centro Cívico a partir das 8h. Podem participar atletas que nasceram nos anos de 2003, 2004 e 2005. O atleta que conseguir vaga e continuar no clube, disputará o campeonato paulista sub 20 desse ano.

Segundo a organização, para participar é necessário:

• Documento oficial com foto;

• Atestado médico de aptidão física;

• Roupa adequada: shorts preto, meião preto, camiseta e chuteira.

“Através do meu intermédio, o objetivo é viabilizar uma chance para os meninos realizarem o sonho de jogar futebol profissionalmente e manter a juventude em movimento à favor do esporte, tirando da rua e das drogas e alimentando com esperança. A avaliação é gratuita, em parceria com a Secretaria de Esportes e o Prefeito Chico Sardelli prontamente cedeu o espaço e o Instituto Jr Dias junto ao Rio Claro Futebol Clube promoverá o jogo de futebol para a avaliação. O meu objetivo é que outros clubes também possam formar essas parcerias no futuro.”, explicou Juninho Dias.