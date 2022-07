O 3º Campeonato da Liga Novaodessense de Futebol de Botão, também conhecido como Futebol de Mesa, agitou o Ginásio Municipal de Esportes do Jardim Santa Rosa, em Nova Odessa, no último sábado (02/07). A competição, na modalidade paulista, foi realizada com o apoio da Secretaria de Esportes da cidade e contou com 16 participantes “locais” e de diversas cidades da região. O tema foi Libertadores da América e os destaques foram os meninos – Arthur, de 10 anos, de Rio Claro, e Hiago, de 8 anos, de Nova Odessa.

O evento esportivo terminou em confraternização entre os atletas. “Foi muito legal sediar essa terceira edição do Campeonato da Liga Novaodessense de Futebol de Botão, com participantes da região, e nossa expectativa é realizar mais uma edição do campeonato em breve”, comentou o presidente da Liga, Anderson Rodrigues, o Bananinha.

“É um orgulho para nós vermos Nova Odessa se destacando em várias modalidades. Parabenizamos o Anderson ‘Bananinha’ pela dedicação e trabalho com o futebol de botão em nossa cidade”, comemorou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

“É gratificante receber atletas de várias cidades na competição, incluindo crianças. O esporte novaodessense está crescendo e se fortalecendo com o apoio da atual gestão do prefeito Leitinho”, comentou o secretário municipal de Esportes, Thiago Gentil. “Excelente competição, com muitas cidades disputando, e a participação de nossos atletas. Que venha a próxima edição”, disse o secretário-adjunto, José Henrique de Carvalho.

Confira os vencedores dessa 3ª edição:

Série Ouro

Campeão: José Augusto Demilite, o Guto (Sorocaba)

Vice: Eduardo Demilite (Sorocaba)

3º lugar: Pedro Oliveira Dutra (Campinas)

4º lugar: Waldemar Azevedo (Sorocaba)

Série Prata

Campeão: Gladimir Dutra (Campinas)

Vice: Gustavo de Moraes Terra (Rio Claro)

3º lugar: Claudemir da Silva Rodrigues (Sorocaba)

4º lugar: Anderson da Silva Rodrigues (Nova Odessa)

Série Bronze

Campeão: Salomão Abud (Sorocaba)

Vice: Arthur Morikita de Moraes Terra (Rio Claro)

3º lugar: Hiago Henrique da Silva Rodrigues (Nova Odessa)

4º lugar: Vinícius Borges (Nova Odessa)

REGRA

A Liga Novaodessense segue a regra paulista, ou seja, utiliza os 12 toques, com tempo de 20 minutos (10 por 10). E cada Jogador só pode dar três toques. “Jogamos o Campeonato de Futebol de Mesa com vidrilhas de 45mm e usamos bolinhas MF200, ou de microfibra. Queremos agradecer o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e do Jocachaça, Calé Box, RCA Artesanal e personalizados”, concluiu Anderson.