A equipe novaodessense de futebol americano, Weavers Football, receberá neste domingo, dia 12 de junho, o Flag Day, com três partidas válidas pela sexta rodada do Campeonato de Futebol Americano Paulista de Flag. O Love Bowl acontece em Nova Odessa, no campo do Jardim São Francisco, na Rua Benedito Crempe, a partir das 10h. A entrada é gratuita.

O Love Bowl, denominação do evento em alusão do Dia dos Namorados, terá início com o jogo principal do dia, quando o atual campeão paulista e favorito ao bicampeonato, Weavers Football, enfrenta o Unicamp Eucalyptus, às 10h.

A programação continua com a partida entre Batatais Ghosts e São Carlos Bulldogs marcada para às 13h. Para encerrar, o Atibaia Super Chargers enfrenta o Guarani Indians, às 15h. Todas as partidas serão transmitidas ao vivo pelo canal do Youtube do Paulista de Flag da Associação Pró-Futebol Americano.

Para o confronto, Nova Odessa entra em campo com a equipe de ataque inicial composta pelos seguintes atletas: Gabriel Tavares (QB – Quarterback), Gabriel Smolii (RB – Runningback), João Cavalcante (TE – Tight End), Guilherme Ribeiro (WR – Wide Receiver), Felipe Camondá (WR – Wide Receiver), Fernando Guedes (OL – Offensive Lineman), Leonardo Tosta (OL – Offensive Lineman) e João Delduca (C – Center) liderados por Murilo Serpeloni (OC – Offensive Coach)

Na defesa, a escalação inicial tem Tales Prando – “Leitão” (DE – Defensive End), Eduardo Jovane (NT – Nose Tackle), Alan Ponce – “Coca” (DE – Defensive End), Leonardo Beppe (LB – Linebacker), Arthur Braga – “Thui” (LB – Linebacker), Matheus Sestari – “Mioto” (CB – Cornerback), Guilherme Simplício (CB – Cornerback) e Fabrício Fabiano (S – Safety) sob comando de William Campos – “Tiziu” (HC/DC – Head Coach/Defensive Coach).

Favorito, o time possui diversos jogadores destaque da Seleção Paulista de 2019 – último campeonato antes da pandemia. “Estamos confiantes para entrar em campo e fazer bonito perante a nossa torcida com o objetivo de mais uma vez erguer a taça do campeonato. Nossos atletas estão ansiosos para se apresentar para a cidade que nos recebeu de braços abertos”, afirma o head coach do time.

“Nova Odessa estreou com vitória sobre o Atibaia Super Chargers, por 14 a 3, no último dia 29 de maio, em rodada realizada na cidade de Cerquilho. Agora é confirmar o favoritismo e embalar o time”, conta o coordenador ofensivo do time, Murilo Serpeloni.