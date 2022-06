Amigos, Futebol e Resenha, Areião / Revolução, Biriguis, S.E. Vale, Futbreja, Paysandu S.C., Unidos do Europa e Roma são as equipes que conquistaram o acesso para o Campeonato Barbarense de Futebol da 2ª divisão em 2023. No domingo (5) os times venceram os confrontos das oitavas de final da “Terceirinha 2022” e, consequentemente, seguem em busca do título da competição promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes).

Confira os próximos confrontos:

Domingo (12)

No Centro Esportivo Municipal “José Aparecido Rocha”, no Laudissi

8 horas – Amigos, Futebol e Resenha x Areião / Revolução

9h30 – Biriguis x S.E. Vale

No Centro Esportivo Municipal “Claudemir Martim Daniel – Mirzinho”, no São Francisco

8 horas – Futbreja x Paysandu S.C.

9h30 – Unidos do Europa x Roma

Resultados das oitavas de final:

Domingo (5)

No Centro Esportivo Municipal “José Aparecido Rocha”, no Laudissi

Os Uvos 0x3 S.E Vale

Jeremoabo 0x1 Amigos, Futebol e Resenha

No Centro Esportivo Municipal “José Cândido de Campos”, no Centro Social Urbano

Areião / Revolução (4) 0x0 (3) Selva / Atlético 31 Icaraí

Biriguis 2×0 Juventus / Ajax

No Centro Esportivo Municipal “José J. Sans”, no Jardim Pérola

Planalto do Sol (5) 1×1 (6) Unidos do Europa

Real PZ 0x1 Roma

No Centro Esportivo Municipal “Claudemir Martim Daniel – Mirzinho”, no São Francisco

Futbreja 2×1 Família Barco / Criciúma

Paysandu S.C. 2×1 Real Brasília

Mais informações sobre as competições promovidas pela Prefeitura podem ser obtidas no site da Seme: www.santabarbara.sp.gov.br/esportes