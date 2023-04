Um homem de 29 anos foi preso após furtar uma peça de picanha em um estabelecimento no bairro São Luiz, em Americana.

Durante ações de patrulhamento preventivo da Guarda Municipal, equipe Tática de Romu Apoio e Motos tomaram conhecimento, através de populares, de que um indivíduo em uma bicicleta carregava algo consigo e demonstrava nervosismo. Durante as diligências realizadas, foi avistado indivíduo com as características narradas.

Ao ser abordado, a equipe percebeu que o indivíduo carregava uma peça embalada de carne (picanha). Entrevistado a respeito, confessou ter furtado de um estabelecimento comercial nas proximidades, indicando o local aos agentes. Após contato com o estabelecimento, a peça foi reconhecida, bem como o indivíduo reconhecido como autor do furto.

Como não portava documento de identificação pessoal, a equipe se dirigiu até a residência do indivíduo, mas não conseguiu encontrar nenhuma documentação, apenas uma porção de maconha. Fatos reportados a autoridade policial, a qual deliberou pelo flagrante de furto, sendo arbitrada fiança no valor de R$ 5000.00 a qual não foi paga. O indivíduo foi recolhido para a cadeia de Sumaré.

