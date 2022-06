Um homem foi preso na madrugada desta terça-feira após furtar uma casa de baterias na Avenida da Saudade, em Americana. Equipe da Guarda Municipal recebeu informações, através do controle, de que um homem havia entrado no local.

A denúncia trazia, ainda, que o suspeito estava de camiseta branca e preta, informação que permitiu com que a equipe, em patrulhamento pelas proximidades, encontrasse o indivíduo, que estava pela Avenida Bandeirantes, sob o viaduto Amadeu Elias, com um carrinho de supermercado.

Ao ser abordado, a equipe logo visualizou as baterias furtadas dentro do carrinho. Diante da situação, o homem e os materiais foram encaminhados ao Plantão Policial. A autoridade de plantão determinou a perícia no local, pois o indivíduo chegou a fazer um buraco no muro para ter acesso à loja. Ainda, ratificou a prisão em flagrante delito e o homem foi encaminhado para a cadeia pública de Sumaré.