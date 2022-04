Ocorrências de furtos de fiação continuam em alta em Americana. Nesta sexta-feira, mais um crime dessa natureza foi registrado pela Guarda Municipal.

A equipe foi solicitada via controle a se deslocar até a Avenida Bandeirantes onde os solicitantes informaram que dois indivíduo teriam praticado furto da fiação do Campo dos Unidos do Cordenonsi.

Após averiguação, a equipe foi informada que populares teriam detido um dos indivíduos, o qual ao ser questionado informou que seu comparsa teria praticado o furto dos objetos e teria deixado na mochila que trazia consigo.

Diante dos fatos, o local foi preservado para serviços de perícia. Os fatos foram apresentados para a autoridade policial momento em que o indivíduo afirmou que teria sofrido agressões dos populares. Por esse motivo, foi encaminhado ao Hospital Municipal, onde ficou constatado as lesões de agressão.

O indivíduo foi novamente apresentado à autoridade policial, que deliberou pela prisão em flagrante da parte o qual ficou à disposição da justiça.