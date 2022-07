O Fundo Social de Solidariedade de Americana orienta que pessoas com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, que estejam precisando de cesta básica em caráter emergencial, se cadastrem no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo ou em uma das entidades parceiras.

Além de ter renda familiar per capita de até R$646,50, é preciso atender a outros critérios: ser morador no município de Americana e ter cadastro atualizado no Cadastro Único. Famílias em situação de extrema pobreza (renda familiar per capita de até R$100,00) ou pobreza (renda familiar per capita de até R$ 200,00) terão prioridade.

Após o cadastro, será realizada uma análise socioeconômica para a doação de uma cesta, conforme disponibilidade em estoque do Fundo Social. Famílias que já estejam recebendo o benefício do Americana Alimenta não devem se cadastrar.

De acordo com a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli, o objetivo é atender o maior número possível de famílias de Americana em situação de vulnerabilidade social. “Com o cartão do Americana Alimenta já estão sendo atendidas quase 600 famílias. Agora, com esse cadastro, o intuito é destinar as cestas em caráter emergencial para outras famílias que também estejam precisando neste momento”, explicou.

O município possui seis CRAS: Mathiensen (Rua Pica-Pau, 80 – Jardim dos Lírios); Praia Azul (Rua Maranhão, 1595 – Praia Azul); Jardim Nossa Senhora Aparecida (Rua Caetano de Campos, s/n – Jd. N. Sra. Aparecida); São Jerônimo (Rua Carlos Vassalo, 370 – São Jerônimo); Guanabara (Rua da Tijuca, 182 – Jardim Guanabara); São Manoel (Rua São Thiago, 320 – São Manoel).

Já as entidades parceiras são: Cruzada das Senhoras Católicas; Casa de Dom Bosco; Soma (Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana); Apam (Associação de Promoção e Assistência de Americana); Diaconia São Judas Tadeu; e Sespa (Serviço Social Presbiteriano de Americana).