O Fundo Social de Solidariedade de Americana está mobilizando a população para a participação na Campanha do Agasalho de 2022, que será realizada até 31 de julho. As doações de agasalhos, roupas de inverno femininas, masculinas e infantis, calçados e cobertores podem ser entregues na sede do Fundo Social.

A Campanha do Agasalho de Americana terá algumas ações em parceria, entre elas a campanha “Seu agasalho pode ter um final feliz. Doe!”, da EPTV na região de Campinas, em conjunto com o Fundo Social de Solidariedade.

No dia 28 de maio, será realizada coleta do “Dia D” na prefeitura, na Avenida Brasil, por meio do sistema drive-thru de entrega.

Para a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Lionela Ravera Sardelli, a adesão do município à Campanha junto à EPTV visa reforçar as ações na cidade. “É uma parceria importante que firmamos com a EPTV para agregar o maior número de pessoas em prol da campanha na cidade e obter resultados positivos, visando o atendimento da população em estado de pobreza e extrema pobreza. Agradecemos a parceria e a participação dos colaboradores”, disse Lionela.

A campanha também vai arrecadar doações de roupinhas e cobertores para os animais de estimação.

As doações para a Campanha do Agasalho podem ser levadas até a sede do Fundo Social, na Rua das Poncianas, 930B, Jardim São Paulo, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16h. O telefone do Fundo Social é o 3405-4772.