O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Nova Odessa recebeu na segunda-feira (04/07) cerca de 400 litros de leite doados pelo Master Guarapari Futebol Clube. A arrecadação foi feita no último sábado, em dois “Jogos Beneficentes” amistosos realizados no Recanto do Guarapari, entre atletas e amigos das equipes máster e sênior do time. O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, o vice Alessandro Miranda, o Mineirinho, e a presidente voluntária do Fundo, Rose Miranda, prestigiaram o evento esportivo.

Além da confraternização e de homenagem a atleta já falecido, o jogo teve por finalidade arrecadar leite longa-vida para ajudar tanto o Fundo Social e também algumas famílias carentes dos arredores. Ao todo, foram arrecadados 800 litros.

“Foi uma linda ação solidária, que teve por objetivo arrecadar litros de leite destinados pelo Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa às famílias carentes de todas as regiões da cidade. Agradecemos aos organizadores dessa campanha solidária, aos atletas, amigos e familiares”, comentou o prefeito Leitinho.

Todas as doações são bem-vindas, independentemente da época do ano ou dos itens doados. “Ficamos felizes com a iniciativa do Master Guarapari, que arrecadou leite que será distribuído pelo nosso Fundo Social às famílias mais necessitadas do município. Estão todos de parabéns”, disse o vice-prefeito Mineirinho.

Segundo a presidente do Fundo, o leite será distribuído pelo órgão municipal de acordo com as necessidades das pessoas atendidas pela Promoção Social. “Essa doação vai ampliar a capacidade de atendimento aos moradores em situação de vulnerabilidade assistidos pelo Município. Agradecemos aos dirigentes do Master Guarapari por esse evento. O Fundo Social precisa sempre dessas doações para continuar ampliando o número de pessoas atendidas”, afirmou Rose Miranda.

“Fizemos essas partidas como forma de promover uma confraternização entre os jogadores ex-Guarapari, montamos quatro equipes e jogamos entre nós mesmos, e também prestamos uma homenagem a duas pessoas que já não estão mais entre nós, o Toninho e a Cleuza, e ainda conseguimos fazer essa grande arrecadação de leite”, pontuou o diretor do time, Cassiano Carmo.

DOAÇÕES

“Tudo que recebemos no Fundo Social imediatamente fazemos a distribuição, pois temos as famílias cadastradas junto ao departamento de Promoção Social, inclusive os cobertores e as peças arrecadadas durante a Campanha do Agasalho, pois já fizemos dois bazares itinerantes, devido à chegada de frentes frias. Assim como a ajuda ao próximo é diária, não tem prazo, estamos pedindo para que a população que tenha condições de ajudar, que colabore sempre”, explicou Rose.

Os interessados podem continuar fazendo suas doações diversas, tanto de alimentos, leite e agasalhos, entre outros, diretamente na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizada na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações sobre a distribuição das doações a quem precisa também podem ser obtidas na sede do Fundo Social de Solidariedade ou pelo telefone (19) 3476-6053.