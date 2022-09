As eleições de 2022 estão marcadas por muitas questões e uma delas é o alto valor do fundo eleitoral, o “Fundão”. O montante deste ano é de quase cinco bilhões de reais, a serem divididos entre os partidos de acordo com a representação no congresso.

O segundo partido que mais recebeu dinheiro nessa eleição foi o União Brasil: R$ 700 milhões. Apesar da teoria, nem sempre há equidade na divisão dos recursos entre os candidatos de cada legenda.

Uma prova disso foi confirmada pelo candidato a deputado federal pelo partido em Minas Gerais Glauber Paiva. Segundo ele, apesar dos milhões, a quantia destinada a sua campanha foi de apenas R$ 30 mil.

“Isso mesmo sendo candidato a deputado federal. Só para Minas Gerais foram R$ 40 milhões e ainda assim eu só recebi apenas trinta mil. Enquanto tivemos candidatos recebendo alguns milhões”, protestou.

Para Glauber, a falta de igualdade acaba por sabotar a possibilidade de todos os candidatos disputarem igualmente as eleições.

“Enquanto temos alguns marajás do partido desfrutando de valores bem consideráveis, outros que buscam uma oportunidade real de disputar um mandato para tentar mudar um pouco a política nacional acabam sendo sabotados por essa má-divisão”, disse.

“Mais absurdo ainda foi o que aconteceu com o meu Instagram. Lá eu fiz alguns vídeos mostrando os valores que recebi e como estava gastando-os, pelo princípio da transferência, tive minha conta derrubada, ao que tudo indica por conta de denúncias de outros perfis, que eu acredito serem de adversários. Espero não estar enganado”, emendou.