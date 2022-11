Mais uma nova tendência do TikTok pode acarretar em danos graves mas os jovens parecem estar distantes de compreender os seus perigos. A notícia já saiu em Portugal e Brasil revelando que os jovens estão a fumar cotonetes!

A propósito dessa questão falamos com o neurocientista luso-brasileiro Fabiano de Abreu Agrela que começou desde logo por falar dos perigos reais que o cotonete representa mesmo sem estar associado a essa nova tendência.

“A cera é um lubrificante natural para proteção do canal auditivo. Atua como uma barreira que impede a sujeira e objetos estranhos de entrar no tímpano. Os cotonetes podem empurrar a cera para dentro do canal auditivo e causar danos temporários ou permanentes.”, alerta.