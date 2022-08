Um homem conseguiu fugir da polícia depois de causar um ‘furdúncio’ na divisa de Americana e Sana Bárbara d’Oeste. O motorista do Hyundai HB20 mobilizou a Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (1º), e conseguiu fugir. A perseguição teve início na Avenida Iacanga, no Jardim Ipiranga, quando policiais tentaram fazer a abordagem.

O motorista saiu em alta velocidade em direção à Rua do Irídio, no Mollon. Depois, entrou na Rua do Manganês, que é sem saída, no Mollon IV, e com o veículo estourou um alambrado que dá acesso ao pasto e continuou a fuga.

Parte do para-choque do automóvel ficou para trás, devido ao terreno acidentado por onde ele passou para escapar do cerco policial. No final do terreno, o fugitivo estourou uma mureta de concreto do alambrado e seguiu pela Rua Maria Amábile Mobilon, no bairro Ferdinando Mollon. Não há informação se o homem foi preso.