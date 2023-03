Fritas do McDonald’s agora vão ser legumes

A McDonald’s vai interromper temporariamente a venda de batatas fritas

em toda a rede de fast food da França. Segundo o jornal francês Le Parisien, a partir do dia 7 de março, o restaurante irá tirar do cardápio o carboidrato por mix de legumes com cenoura, pastinaca (hortaliça parecida com a cenoura) e beterraba.

Segundo representantes da rede de fast food, o experimento ‘sem fritas’ deve durar entre três e quatro semanas. Além disso, a ação da empresa tem como objetivo testar a receptividade dos consumidores ao oferecer produtos considerados mais saudáveis.

A campanha da McDonald ‘s da França ‘sem fritas’ surge a partir de um pedido dos clientes de “diversificar a sua alimentação”. “É um trabalho de longo prazo que iniciamos em agosto de 2021 para reservar as terras dos nossos 25 produtores parceiros. Após a semeadura em março passado, a colheita foi feita em outubro, antes do processamento para o lançamento”, explica o diretor de compras do McDonald’s, Éloi de la Celle, ao jornal francês Le Parisien.

9 restaurantes novos que abriram em São Paulo

Se você faz parte da parcela da população paulistana que adora sair aos finais de semana para comer, temos boas notícias: há novos restaurantes em São Paulo para conhecer.

Conhecida por abrigar uma enorme variedade gastronômica, o que não faltam são opções capazes de agradar até os mais exigentes paladares, sem deixar de mencionar a riqueza de sabores e experiências.

Não sabe por onde começar e quer descobrir quais são as boas novas para conhecer em SP? Então confira nossas dicas e prepare-se para descobrir os restaurantes que abriram recentemente na cidade e valem cada minuto da sua visita.

1 – La Serena

Localizado no Shopping JK Iguatemi, o Restaurante La Serena se destacou nos últimos meses tanto pela alta gastronomia, quanto pela experiência sensorial que proporciona.

Com um menu focado na culinária local do sul da Itália, as opções criativas e refrescantes desenvolvidas pelos chefes são, de fato, marcantes e inesquecíveis.

Endereço: Shopping JK Iguatemi – Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 – Vila Olímpia.

2 – Yū Restaurante

Inaugurado em junho de 2022, o Yü Restaurante abriga o melhor da culinária japonesa moderna, com opções ousadas, elaboradas e surpreendentes até para quem está acostumado com os sabores orientais.

Comandado pelo chef José Maria Azevedo, o lugar reúne excelentes cortes de peixes frescos que, quando combinados ao ambiente sofisticado e moderno tornam a experiência da refeição ainda mais completa.

Endereço: R. Jerônimo da Veiga, 121 – Itaim Bibi.

3 – Votre

Com Francisco Farah e Pedro Grando no comando, o Restaurante Votre reúne o melhor da culinária francesa, com pratos tradicionais bem servidos, em meio a um ambiente sofisticado e acolhedor.

Endereço: R. Natingui, 1520 – Pinheiros.

4 – Selvagem Restaurante

Localizado dentro do Parque do Ibirapuera e comandado pelo chef Filipe Leite, o Selvagem Restaurante oferece aos seus visitantes um cardápio recheado com os melhores sabores brasileiros.

Para beber, não deixe de experimentar a Coco Mule, uma batida de coco feita com cachaça, leite condensado, leite de coco e espuma de coco artesanal.

Endereço: Portão 5, Parque Ibirapuera – Avenida Quarto Centenário, 454.

5 – TanTin

O Restaurante TanTin abriu suas portas para o público na gastronômica Rua dos Pinheiros e, desde então, vem conquistando os paulistanos com uma culinária tipicamente brasileira.

Com um menu desenvolvido pelo chef Marco Aurélio Sena, o lugar conta com pratos que, como o próprio nome sugere, resgatam um “tantin” de cada canto do país.

Endereço: Rua dos Pinheiros, 987, Pinheiros.

6 – Vila Anália

O complexo gastronômico Vila Anália abriga não só um, mas cinco novos restaurantes em São Paulo, que entregam uma experiência única e exclusiva para os amantes da boa gastronomia.

Endereço: Rua Cândido Lacerda, 33 – Jardim Anália Franco.

7 – Rosso Cucina

Já para quem busca uma alternativa mais descolada, o Rosso Cucina entrega uma proposta de bar e restaurante com um cardápio que atende desde os tradicionais happy hours a um jantar em família.

Endereço: Rua Simão Álvares, 31, Pinheiros.

8 – Mr Wong

O cardápio contemporâneo assinado pelo chef Victor Wong é a cereja do bolo na experiência sensorial incrível proporcionada pelo restaurante Mr Wong, localizado em um dos points mais badalados de São Paulo.

Endereço: Rua Joaquim Floriano, 295, Itaim.

9 – Preto Cozinha

Para completar a lista dos melhores restaurantes em São Paulo, não poderíamos deixar de fora o Preto Cozinha. Comandado pelo chef Rodrigo Freire, o lugar é uma aconchegante e deliciosa mistura de sabores brasileiros.

Endereço: Rua Fradique Coutinho, 276, Pinheiros.