O ciclone que veio junto com a onda de frio deixou um morto no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, foi registrada queda de neve.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (InMet), o ciclone subtropical Yakecan deve provocar fortes ventos na região Sul do país até a noite de quarta-feira. O fenômeno foi classificado como alerta vermelho, o mais grave do sistema de avisos do órgão.