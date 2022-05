A próxima semana deve ter frio intenso pra região de Americana. De acordo com as previsões do Climatempo, os termômetros poderão marcar mínima de até 3ºC com possibilidade de geadas a partir de quarta-feira (18).

As previsões mostram que as baixas temperaturas devem durar aproximadamente 1 semana, voltando a subir na quinta-feira, dia 26. Veja as temperaturas anunciadas pelo site.

Quarta-feira (18): mínima 4ºC máxima 17ºC – geada ao amanhecer

Quinta-feira (19): mínima 3ºC máxima 19ºC – geada ao amanhecer

Sexta-feira (20): mínima 6ºC máxima 20ºC – geada ao amanhecer

Sábado (21): mínima 6ºC máxima 18ºC – geada ao amanhecer

Domingo (22): mínima 4ºC máxima 20ºC – geada ao amanhecer

Segunda-feira (23): mínima 8ºC máxima 21ºC

Terça-feira (24): mínima 9ºC máxima 24ºC

Quarta-feira (25): mínima 10ºC máxima 27ºC