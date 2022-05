O Fundo Social de Solidariedade de Americana já está recebendo as doações de alimentos, agasalhos, produtos de higiene pessoal, de limpeza, entre outros itens, que serão destinados ao abrigo emergencial da Casa de Passagem da Obra de Imaculada, e também para as famílias em situação de vulnerabilidade social e entidades assistenciais. O atendimento às pessoas em situação de rua foi anunciado, sexta-feira (13), pelo prefeito Chico Sardelli, durante lançamento da ação “Acolher com Amor”, que será realizada pela Prefeitura, no período do frio, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e Fundo Social, em parceria com as instituições “Vinde à Luz” e “Fraternidade Guardiões da Imaculada”.

Podem ser doados alimentos, agasalhos (feminino, masculino e infantil), colchão de solteiro, travesseiro, lençol, fronha, meias, chinelos, toalhas de banho, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, roupa íntima (nova), entre outros itens. As doações podem ser entregues, preferencialmente, na sede do Fundo Social, na Rua das Poncianas, 930B, Jardim Glória, das 8h às 16h. O abrigo emergencial, localizado na Rua Carlos Gomes, 155, Centro, também receberá os donativos.

“Com o início do atendimento, nesta terça-feira, estamos providenciando essa campanha de arrecadação com o intuito de atender pessoas em situação de rua e também famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e entidades assistenciais. A exemplo do ano passado, a expectativa é contar mais uma vez com a ajuda de quem pode doar neste momento, principalmente nesta época de frio, contribuindo com o trabalho que será desenvolvido no município em prol da população que mais precisa”, disse a presidente do Fundo Social, Lionela Ravera Sardelli.