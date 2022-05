O vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, acompanhou, na noite desta quinta-feira (19), a equipe da secretaria municipal de Promoção Social e os voluntários do projeto Vinde à Luz durante uma ação do projeto “Santa Bárbara Aquece”, uma iniciativa que intensifica as ações de acolhimento para as pessoas em situação de rua no enfrentamento às baixas temperaturas.

Felipe foi com a equipe no veículo que percorre os locais onde os moradores em situação de rua costumam frequentar ou permanecer para realizar a abordagem e encaminhá-los aos abrigos emergenciais montados no município durante a onda intensa de frio. Na ação emergencial desta quinta acompanhada por Felipe, 23 pessoas aceitaram ir para os abrigos.

“Eu fiz questão de acompanhar toda a ação durante a noite junto às equipes. Pude presenciar as dificuldades enfrentadas ao tentar levar essas pessoas até os abrigos, muitas delas realmente não querem ir sequer para passar a noite de frio. Esta noite, 23 aceitaram, mas nós abordamos um número bem maior e nos deparamos com as recusas”, disse Felipe.

A ação da prefeitura com moradores em situação de rua é contínua, mas neste período em que os termômetros registraram queda brusca, o acolhimento foi intensificado, com mais pontos com acomodações para dormir, vestiário para banho e refeições sendo disponibilizados.

“Lembrando que essas 23 pessoas fazem parte da ação emergencial, foram acolhidos após a busca ativa, através de informações recebidas e a ronda das equipes”, informou Felipe.

As equipes estarão à disposição todos os dias das 18 às 22 horas. A população pode ajudar na operação avisando sobre pessoas em situação de rua pelo telefone (19) 99830.4879. Após este horário a Guarda Municipal pode ser acionada pelo 153.