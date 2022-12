A Frente Ampla Democrática, formada por sindicatos e partidos de esquerda foi à Justiça contra golpistas do Tiro de Guerra de Americana.

Abaixo segue a nota assinada pela Apeoesp, PSB, PT, Sindicato da Borracha e Sindicato da Construção e Mobiliário.

Informamos que no dia 26/12 foi protocolada uma representação na 34ª Subseção Judiciária do Ministério Público Federal em Americana, com vistas a apurar as informações contidas neste documento e solicitar as medidas cabíveis quanto às manifestações de pessoas em frente ao Tiro de Guerra.

Devido alguns atos ocorridos nas últimas semanas após a eleição presidencial de 2022, recorremos ao referido órgão na tentativa de que o mesmo realize ações e procedimentos para apurar os fatos mencionados e identificar os limites do exercício democrático e de manifestação sem que o mesmo não incorra em um protesto ou ato antidemocrático e/ou inconstitucional, tornando-se assim, contrário ao regime democrático de direito, às suas instituições e a todo e qualquer princípio assegurado pela Constituição.

O Ministério Público nos últimos anos tem se consolidado como uma das instituições fundamentais por seu trabalho em defesa dos interesses do cidadão e da democracia. Desta maneira, esperamos que os indivíduos que estão promovendo ações irresponsáveis que ferem os princípios constitucionais e que comprometem e coloquem em risco a democracia, sejam responsabilizados pela justiça e respondam pelas condutas e violações praticadas.

Atenciosamente,

Frente Ampla Democrática, por Americana Democrática de novo.