Frente de esquerda faz ato pela democracia esta 3a

A Frente de esquerda de Americana está chamando

pessoas da sociedade civil para participarem de um Ato Pela Democracia esta terça-feira.

CONVITE

Convidamos a todos para participar do Ato pela democracia e contra o golpe. Na próxima terça feira dia 24.01.2022 as 14:00hs.

Câmara Municipal de Americana ao lado das Indústrias Nardini.

Levem seus cartazes e vamos à luta.

Frente Democrática de Americana.

Em dezembro, a F Democrática foi à Justiça contra golpistas do Tiro de Guerra de Americana. Formada por sindicatos e partidos de esquerda. Apeoesp, PSB, PT, Sindicato da Borracha e Sindicato da Construção e Mobiliário.

Foi protocolada uma representação na 34ª Subseção Judiciária do Ministério Público Federal em Americana. Com vistas a apurar as informações contidas neste documento. E solicitar as medidas cabíveis quanto às manifestações de pessoas em frente ao Tiro de Guerra.

Foto- Imagem de arquivo

