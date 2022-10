Revelação da Temporada e MVP Assim como aconteceu na última edição, dois jogadores serão coroados MVP da LBFF 8. O jogador com mais abates na fase de classificação leva pra casa o título, no entanto, a contagem será zerada para a final e o jogador que fizer mais abates nesta etapa também levará o título de MVP. Na fase de classificação da LBFF 8, Raone7, jogador da TSM FTX, levou para casa o primeiro título de MVP da competição, com 129 abates. Durante a transmissão também será revelada a “Revelação da Temporada”, premiação que é escolhida pelo público entre a fase de classificação e a final. Premiação A LBFF 8 terá como premiação total R$ 745 mil. O campeão levará R$ 105 mil, enquanto os 2º e 3º colocados ganham R$ 85 mil e R$ 75 mil, respectivamente. As equipes que ficarem entre 4º e 12º lugar ganham R$ 53.333 cada. Recompensas da final O público que acompanhar as partidas finais da LBFF 8 poderá ganhar recompensas no Free Fire, conforme as metas de visualização da transmissão forem atingidas. Com 400 mil visualizações simultâneas nas plataformas participantes (YouTube, Twitch e TikTok), serão distribuídos 10 tickets arma, 10 tickets incubadora e 10 tickets diamantes.