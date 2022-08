Acompanhe o primeiro show dentro do Free Fire! No dia 27 de agosto, Free Fire apresentará seu primeiro show dentro do jogo. A performance será feita pelo ícone global Justin Bieber, que estreará a música exclusiva “Beautiful Love (Free Fire)” como parte das comemorações do 5º aniversário do jogo. Ao longo do show, os jogadores poderão participar de uma experiência imersiva ao interagir com emotes personalizados, curtir minigames e até se apresentar no palco junto com o avatar do cantor. Para celebrar em grande estilo, o evento também revelará o personagem de Justin para o jogo. A novidade foi inspirada no cantor e será distribuída para todos os jogadores no dia 27 de agosto, junto com o cobiçado Cubo Mágico, com o qual eles podem resgatar facilmente seus pacotes de trajes especiais favoritos. Participe de várias missões e troque tokens por recompensas especiais Os jogadores também terão a chance de participar de diversas missões diárias. Cada missão possui um tempo limitado para ser cumprida, mas ao completá-la será possível receber e acumular tokens para trocar por recompensas especiais, como fantasias icônicas e armas clássicas que prometem despertar a nostalgia dos jogadores diariamente. Um novo mapa e modos para explorar A chegada do novo mapa Nova Terra oferecerá aos jogadores um novo local para explorar e batalhar. Expansivo e dinâmico, assim como todos os mapas do Free Fire, o Nexterra foi criado e aprimorado com vários elementos para elevar e diversificar a experiência de batalha. A comemoração também trará novos modos de jogo para os usuários explorarem, entre eles: O novo modo Tá Liberado!, que ficará disponível por tempo limitado. Neste modo, até 16 jogadores lutarão em partidas intensas de combate corpo a corpo em Santiago. Para obter pontos, os jogadores deverão selecionar suas próprias armas e eliminar os concorrentes um a um. Ganha a partida o primeiro jogador que acumular uma quantidade pré-determinada de pontos.

O modo especial de cinco anos de Free Fire: Cizânia Androide. Neste modo, 12 jogadores competem em cada partida para se tornarem o último androide. Após escolher o seu próprio tipo de androide, o jogador deve converter o maior número possível de humanos antes que o tempo acabe. Os humanos que restarem na partida, junto a um número pré-determinado, se transformarão em caçadores e terão suas estatísticas aprimoradas para eliminar permanentemente os androides. Os pontos podem ser ganhos com base nas performances e o jogador com mais pontos após três rodadas vence a partida.