A França fez uma partida duríssima contra a Inglaterra e conseguiu avançar para as semifinais da Copa do Mundo de Futebol do Catar. Giroud fez o gol decisivo e os ingleses perderam a chance de empatar com Harry Kane, que perdeu um pênalti nos minutos finais. O mesmo Kane havia empatada a partida no começo do segundo tempo em conversão de penal.

Tchouameni fez o 1o gol do jogo ainda no primeiro tempo, em belo chute de fora da área.

Mais cedo, a surpresa da Copa, Marrocos, fez mais uma das suas e eliminou Portugal de Cristiano Ronaldo, que deixou o estádio chorando.

Seleções com mais semifinais na história das Copas Alemanha –

13 Brasil – 11 Itália – 8 [França – 7] [Argentina – 6] Holanda –

5 Uruguai – 5 [Croácia – 3] Inglaterra – 3 Espanha – 2 Hungria –

2 Polônia – 2 Portugal – 2 Sérvia – 2 Tchéquia – 2 #CopaDoMundoFIFA