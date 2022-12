A França impôs seu melhor futebol para bater Marrocos na tarde desta quarta-feira em jogo da semifinal da Copa do Mundo do Catar. O jogo terminou 2 a 0 com gols de Theo Hernandez e Muani, ambos reservas improváveis no começo da Copa.

Os atuais campeões mundiais agora defenderão o título contra a Argentina do craque Messi, que ontem bateu a Croácia de forma avassaladora.

MAIOR DO SÉCULO– Mesmo que não ganhe a final no domingo, a França segue como principal seleção de futebol este século. É a única a fazer 3 finais (2006, 2018 e 2022). A Argentina vai à sua segunda final no período (2014). Também fez duas finais a Alemanha (2002 e 2014).