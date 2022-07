O ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB) e o ex-ministro de Ciência e Tecnologia do governo Bolsonaro astronauta Marcos Fontes são os novos nomes definidos ao Senado na corrida em São Paulo. França vem na chapa encabeçada por Fernando Haddad (PT) e Pontes no ‘time bolsonaro’ com Tarcísio de Freitas. Haddad lidera a corrida eleitoral e Tarcísio vem em segundo.

França foi pré-candidato ao governo do Estado até o começo do mês mas recuou em favor de Haddad, sendo o único candidato da chapa e lidera as últimas pesquisas divulgadas no Estado.

Freitas confirmou o astronauta Marcos Pontes (PL) como pré-candidato ao Senado. O anúncio foi feito na manhã deste sábado (23) em Bauru. “Estou aqui com o astronauta Marcos Pontes, o nosso filho de Bauru. O grande anúncio é: Marcos Pontes será o nosso pré-candidato ao Senado, ou seja, time Jair Bolsonaro completo”, declarou Tarcísio de Freitas. “Ele começou nas oficinas da rede ferroviária, humilde, e ganhou o espaço. Levou a bandeira do Brasil onde ela nunca chegou”, completou.