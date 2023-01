Fotógrafo das famosas lança novo site

Brasileiro Davi Borges, fotógrafo das famosas e modelos

Captar momentos, temáticos ou não, requer do fotógrafo bastante sensibilidade. Nem sempre o intuito por trás da máquina é o resultado visto após os cliques. Para isso existe toda uma composição a ser observada e uma soma de elementos que o profissional precisa captar para que o ensaio atinja o objetivo.

Nem sempre contar com a beleza impecável de modelos como Juju Salimeni, Nicole Balhs, Gracyanne Barbosa e Fernanda Lacerda é o suficiente. Mais uma vez, o faro fotográfico precisa ser bastante aguçado para que o impacto seja imediato. Muito disso pode ser visto em mais uma página na internet. A soma da beleza das modelos e o profissionalismo de quem “pilota” a Câmera está retratada no novo site do famoso fotógrafo brasileiro Davi Borges.

Para que se tenha uma ideia, o profissional é o precursor dos famosos ensaios temáticos nas praias do Rio de Janeiro e tudo isso está retratado em seu novo site, bem como diversos outros trabalhos com ensaios com fitness, lingerie e moda praia. “La você encontra diversos ensaios temáticos que realçam não só a beleza dessas modelos maravilhosas, mas também mostra para outros fotógrafos como uma boa composição e tema pode garantir resultados extraordinários”, disse Davi.

Além de fotos de muitos trabalhos do fotógrafo, o site ainda conta com depoimentos de outras modelos como Aline Moreira, Carolinne Oliveira, Viviane Bordin, Tatiana Faria, Juju Bianchi e Thalita Fontenelly.

“Fotografar com o Davi foi uma experiência única. Estar entre o seu portfólio me faz sentir realizada. Muitas pessoas têm a errônea ideia de que fotografia é apenas uma cópia da realidade; não é! É um ofício para pessoas criativas. Pois, pelo contrário: toda boa foto envolve muita criatividade e manipulação do que é real para criar uma realidade ainda mais viva e marcante.Davi é um grande profissional!

Para mim, o MESTRE DAS LENTES. Ele ama o que faz, dedicado ao extremo, super detalhista! Ele vive a arte da fotografia e nos proporciona viver registros incríveis. Davi, super indico”, diz o depoimento da modelo Janaína Pessoa, disponível no site.

Também na página é possível encontrar trabalhos de Davi que foram capa de revistas e publicações na Palyboy e Sexy.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento