Uma foto do deputado federal Aécio Neves com aparência bastante envelhecida viralizou no Twitter ao longo da semana. A foto, que possui filtro, foi amplamente compartilhada por pessoas que acreditaram que Aécio realmente envelheceu desde que “sumiu” das redes.

A foto original, sem o filtro de envelhecimento, é de uma coletiva de imprensa de 2015 e está na página do Flickr do político.

