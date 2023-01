A Secretaria de Esportes de Americana está ampliando o Projeto Forrozeando, que até o ano passado era realizado duas vezes por mês e, a partir de agora, acontece toda quinta-feira, no Centro Cívico. A atividade é uma excelente oportunidade para as pessoas que querem aliar diversão, cultura e atividade física, e o projeto é coordenado pelo profissional de Educação Física, Stefanny Sampaio Silva Barreto.

As aulas são gratuitas e acontecem a partir das 19h30, na quadra de handebol do Centro Cívico. Como definiu Stefanny, a atividade reúne “patrimônio cultural, movimento social e corporal e atividade física numa única aula”.

Os interessados não precisam fazer inscrição com antecedência. É só comparecer no dia da aula e participar. Também não é necessário ter experiência na dança. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 99637-7383 ou pelos perfis no instagram @mexaseamericana e @stefannybarretooficial.