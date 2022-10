Antes de escolher a armação de óculos ideal, é preciso que cada pessoa tenha em mente os pontos que mais influenciam nessa escolha, como o formato do nariz, por exemplo. Entender qual o seu tipo de nariz pode ajudar o consumidor a optar por aqueles óculos que ficam mais confortáveis, além de harmonizarem melhor com as características faciais de cada um. Apesar de os tipos de nariz variarem de acordo com as etnias e as influências genéticas, existem alguns formatos bastante comuns. Pensando nisso, Makoto Ikegame, CEO e Fundador da Lenscope, healthtech que criou uma jornada 100% digital na aquisição de lentes para óculos em um processo simples, eficiente e funcional, preparou uma lista com os tipos mais comuns de nariz e quais os modelos de armação mais adequados para cada um deles. Confira:

Nariz Romano: é assim chamado por se assemelhar aos narizes presentes nas esculturas romanas, sendo caracterizado por um dorso elevado e que se projeta da face, o que fica perceptível sobretudo quando a pessoa está de perfil. Devido a sua curvatura, pessoas com esse tipo de nariz devem evitar armações com pontes muito grossas, que podem encostar e machucar o nariz. Vale investir em modelos com a ponte curvada ou em formato de “ferradura”, que costumam não encostar no nariz.

Nariz Arrebitado: apresenta formato estreito e que aponta para cima. Pessoas com esse tipo de nariz devem evitar modelos altos (com a altura parecida ao comprimento do nariz), já que eles podem tocar as bochechas e criar a sensação de que o rosto é mais achatado.

Nariz Negroide: este formato é mais comumente encontrado em africanos e seus descendentes, sendo caracterizado por bases e narinas alargadas, com aparência mais horizontal do que vertical. Pessoas com esse perfil de nariz devem escolher armações com uma superfície mais larga para o apoio do nariz, além de evitar aqueles modelos que encostam nas bochechas, o que pode gerar irritações e machucados na pele.

Nariz Asiático: é caracterizado por uma forma fina e plana, com a ponta mais curta e a aparência levemente achatada. Pessoas que possuem esse formato devem optar por óculos com plaquetas (espécie de "almofada" apoiada no nariz), que permitem um maior contato da armação com o órgão.

Além do formato do nariz, outros fatores também devem ser levados em consideração no momento da escolha dos óculos ideais para cada um, como o estilo do rosto, o formato e a tonalidade das sobrancelhas, a cor da pele e dos cabelos, entre outros. “A escolha da armação adequada a cada tipo de nariz garante que o centro da lentes estejam alinhadas com o centro dos olhos. Por isso, pessoas com o nariz tipicamente asiático ou negróide, ao escolherem armações com plaquetas, têm mais conforto ao usar óculos, evitando que os mesmos fiquem escorregando pelo rosto. Da mesma forma, quem possui nariz adunco deve dar preferência a armações com ponte maior a fim de evitar que a armação fique muito acima das sobrancelhas, ou seja, alta demais, dificultando a visão.”, afirma Makoto Ikegame, CEO e Cofundador da Lenscope.

Atualmente as informações técnicas sobre os óculos estão concentradas em poucos players no mercado, o que acaba dificultando o acesso do consumidor. Por isso, a Lenscope desenvolveu algumas ferramentas para auxiliar as pessoas nessa jornada, como a plataforma “Acerte na Armação”, que oferece ao usuário dicas técnicas essenciais para a escolha do modelo mais adequado com base nas necessidades de correção visual de cada um, e a funcionalidade “Formato de Rosto”, que é a primeira do mundo a determinar o formato de rosto de uma pessoa por meio de técnicas de Inteligência Artificial e Machine Learning.

