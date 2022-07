A capacitação dos profissionais da Educação pública de Americana, sobre o uso das ferramentas do Google for Education, terá continuidade nesta quarta-feira (6) com uma live pela internet. O evento será transmitido ao vivo para aproximadamente 600 educadores e terá como tema “Os sons que meu corpo pode fazer nos diferentes espaços de aprendizagem”.

A live é parte da trilha formativa oferecida pela Secretaria de Educação de Americana aos profissionais da rede municipal de ensino. Participarão todos os Auxiliares de Desenvolvimento Infantil, Professores de Creche, Professores de Educação Básica 1 – Educação Infantil, Diretores, Pedagogos e Professores Coordenadores.

“A administração do prefeito Chico Sardelli tem se dedicado constantemente ao aprimoramento da Educação em Americana, com investimentos sólidos na formação de educadores. A capacitação nas ferramentas Google é mais um exemplo da importância dada à Educação que, como o prefeito sempre diz, muda vidas e transforma famílias”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

“O evento contará com a presença de especialistas no uso pedagógico das ferramentas Google Workspace for Education que apresentarão o conceito de rotação por estações, aplicado a lógica de ‘cantinhos de aprendizagem’ já adotada na educação infantil”, explicou a diretora de Tecnologia Educacional da SEDUC, Alessandra Maraísa Miranda Pereira.

A ação integra a segunda etapa da capacitação de 929 profissionais da rede municipal para a utilização das ferramentas do Google for Education, o que contribui para o fortalecimento do ensino em Americana.