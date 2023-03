Força-tarefa atende morador de rua em Nova Odessa

Uma força-tarefa realizada na manhã da última terça-feira (7)

na Praça Central José Gazzetta, em Nova Odessa, ofereceu atendimento e apoio aos moradores em situação de rua. Batizada de “Operação de Orientação e Acolhimento”, a ação social foi direcionada àqueles que estão vivendo no local. Não houve intercorrências e a equipe foi bem recebida pelo público-alvo.

A força-tarefa mobilizou diversos setores municipais, entre eles a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), Defesa Civil Municipal e Acino (Associação Comercial e Industrial), além da ONG Casa Mais. As equipes tiveram ainda o apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Polícia Militar.

Cinco pessoas em situação vulnerável foram abordadas durante a ação e receberam orientações. Duas delas aceitaram o apoio oferecido pela Casa Mais – um espaço de acolhimento existente no município. A operação deve se repetir nos próximos dias, pois a intenção com esse trabalho social é promover a ressocialização desses moradores de rua por meio das ONGs.

Segundo o secretário de Desenvolvimento, Rafael Brocchi, o trabalho conjunto foi uma oportunidade para que essas pessoas pudessem receber informações sobre abrigamento na cidade por meio de ONGs, bem como para cadastramento na própria Promoção Social, através do qual elas podem ser eventualmente ser incluídas em diversos programas de apoio municiais, estaduais e federais (sempre conforme as regras de cada programa).

“Falamos de direitos e deveres. Eles têm o direito de permanecer no espaço público, não podemos ‘obrigá-los’ a sair, mas tem a questão dos deveres. Eles precisam respeitar o patrimônio público, o cidadão que passa pela praça, o comerciante que precisa vender. Então é preciso conviver em harmonia. Toda vez que se quebra a harmonia, chegam reclamações para a Prefeitura. Todos precisamos respeitar os demais”, disse Brocchi.

A proposta da Administração Municipal é dar suporte para esses moradores de rua. A ideia é que eles realizem o cadastro junto ao CREAS e sejam encaminhados para ONGs parceiras, onde receberão suporte para tirar documentação e até mesmo serem reencaminhados para o mercado de trabalho.

De acordo com a assistente social coordenadora do CREAS, Solange Paulon, o órgão vem fazendo esse trabalho há tempos. Com uma instituição colaborando através da acolhida, é possível ajudar aqueles que desejam reconstruir suas vidas.

“A proposta do prefeito Leitinho e do nosso serviço não é de expulsão, de condenação, e sim de apoiar no que for previso. São cidadãos que merecem nosso respeito. Se o cidadão conhece mais alguém que está vindo nesta situação, peça para nos procurar, que queremos ajudar”, finalizou. Mais informações pelo telefone (19) 3466-3635.

ACINO

Atualmente, cerca de dez pessoas têm se alojado na Praça Central, mas no momento da ação, apenas cinco estavam presentes. Apesar de a atual gestão municipal, por meio de vários órgãos, já realizar esse tipo de ação social há algum tempo, a força-tarefa dessa terça-feira atendeu a um pedido da diretoria da Associação Comercial.

“Tem havido um aumento da circulação atualmente, com mais de dez moradores de rua entrando nas lojas, e os próprios comerciantes nos pediram uma intervenção visando diminuir esse tipo de situação. Eles pedem dinheiro para olhar carro, pedem água e comida nos restaurantes. Acreditamos que com orientação e apoio eles vão cooperar”, comentou Edson Resende, representante da Acino.

Saúde faz ‘mutirão’ de atendimentos neste sábado

Neste sábado (dia 11/03), fechando a programação da Semana da Mulher 2023 da Prefeitura de Nova Odessa, a Secretaria Municipal de Saúde promove das 7h às 16h um grande “mutirão” de atendimentos em Saúde da Mulher no Ambulatório de Especialidades Médicas da Avenida João Pessoa, ao lado do Hospital e Maternidade Municipal.

A programação do dia inclui um café da manhã especial para as mulheres e uma palestra sobre a “Saúde da Mulher”, a realização de exames de ultrassom pélvicos e transvaginais (neste caso, apenas em pacientes já previamente agendadas e comunicadas pela equipe), além de exames de prevenção ao câncer bucal, orientações sobre os males do tabagismo, vacinação contra a Covid-19 (conforme esquema vacinal vigente), “Plantão Psicológico” com a equipe da Saúde Mental e orientação nutricional.

