Cinco homens foram detidos por pratica de roubos em um evento que acontecia no Recinto da Festa do Peão de Americana. O ataque do bando e as detenções aconteceram na madrugada deste domingo. Havia um adolescente no grupo detido. A polícia foi chamada e uma das vítimas relatou que durante a festa cinco criminosos levaram R$ 100, uma corrente e uma pulseira de prata.

ECSTASY- Com as características dos criminosos e com apoio de outras viaturas, a quadrilha foi encontrada. Com eles estavam quatro correntes douradas, duas e uma pulseira e prata, R$ 400, quatro celulares produto de roubo, além de lança-perfume e esctasy. Duas vítimas reconheceram os criminosos que foram levados à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde todos permaneceram à disposição da Justiça.

Após policialpadrao.com.br