Dois homens que foram a uma obra para ‘levar”produtos que estavam no interior da igreja se deram mal na noite desta segunda-feira em Santa Bárbara d’Oeste. A equipe da Guarda Municipal recebeu solicitação do Sr. Paulo, que avistou dois homens carregando objetos do interior de sua Construção pela Av Charles Keese Dodson no bairro San Marino.

Eles levavam os produtos para o GM Celta de Cor Prata placa HFG8826 Americana. Os dois entraram no veículo e seguiram pela Av Pedroso sentido Planalto do Sol. Ele foram acompanhados por Paulo que passava a localização do Celta para o CICOM o qual retransmitia as viaturas , sendo entao o veiculo abordado pela referida Avenida pelos patrulheiros Rodrigues, Joyce e Gomes sendo que T.S.P de 29 anos morador do Planalto do Sol permaneceu no veículo a avistar a viatura.

Já C. R.S 40 anos, morador da Vila da Ines Americana, ao avistar a viatura desceu rapidamente do veiculo porém ja abordado logo em ato continuo foi localizado no interior do veículo

01 Botijao de Gas

01 ap. Vocal p/ microfone

01 potência de Som

01 Impressora Samsumg

03 caixa amplificadora

01 aparelho DVD LG

01 Suporte de caixa de Som

01 pedestal de bateria

100 metros de fio de cobre

01 picareta

01 marreta

01 serra arco

01 facão

01 chave Grifo

01 cabo de transmissão

276,15 em dinheiro

Indagado T. Informou que teriam chamado o mesmo para apanhar alguns objetos em uma construção com seu veiculo Celta e que o fez por estar precisando de dinheiro e Claudio informou ser usuários de droga ja ter antecedentes por furto e que teria praticado o furto por estar passando por necessidade , foi então dado voz de prisão a T e a C.

Posteriormente deslocou-se ate a construção da qual os indivíduos saíram e por la constatou o furto de algumas ferramentas e também que através de escalada do muro do fundo da construção acessaram a igreja Assembleia de Deus pelos Fundos da mesma e após danificarem uma janela de blindex tiveram acesso ao interior da referida igreja furtando de la diversos equipamentos do sistema de Som da igreja entre outros objetos ja citados acima foi acionado entao a Polícia Científica no local dos fatos comparecendo no local o Perito Artur e Fotógrafo Rodrigo com a vtr S1235 , as partes foram conduzidas ao Plantão Policial e ao relatar os fatos ao Del Pol Dra Natalia Alves Cabral a qual ratificou a voz de prisão à Tiago e Claudio os autuando em flagrante pela prática de Furto Qualificado artigo 155 do CP sendo os mesmo recolhidos de forma provisória a cadeia pública local para posteriormente serem apresentados em audiência de Custódia, todos objetos e dinheiro restituído a seus proprietários e o veiculo foi recolhido ao pátio único municipal através do serviço de guincho