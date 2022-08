Uma equipe da Guarda Municipal de Americana foi informada através do controle de que havia chegado uma denúncia de tráfico de drogas no bairro São Vito. Um morador informou à corporação que um indivíduo estaria levando drogas da rua Andorinha para ser vendida pelo cruzamento da rua Violetas com Azulão.

Além da informação, o morador também gravou um vídeo para registrar as característica dos indivíduos. De posse de todas as informações e sob o comando do Inspetor Antunes, equipes seguiram em patrulhamento buscando localizar os suspeitos, que foram localizados. Assim que perceberam as viaturas, os indivíduos correram em direções opostas.

Um dos suspeitos foi abordado após ter dispensado as drogas. No trajeto, o guarda localizou 12 pedras aparentando ser crack e 15 porções aparentando ser maconha. O outro indivíduo foi abordado em uma residência. Em buscas pelo imóvel citado na denúncia, na área da frente, em uma blusa que estava pendurada, foi localizado 125 porções aparentando ser maconha, 217 pedras aparentando ser crack e 14 papelotes aparentando ser cocaína.

Dentro do imóvel foi localizado uma balança de precisão e a quantia de R$ 2.735,40 em notas e moedas diversas. Mediante os fatos as partes, o dinheiro, as drogas e os objetos foram conduzidos ao CPJ, e os fatos foram narrados à autoridade que deliberou pelo flagrante, permanecendo uma parte presa à disposição da justiça e as outras duas partes como averiguados. Os entorpecentes, o dinheiro e objetos foram apreendidos.