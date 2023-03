Um homem foragido da Justiça e outro

caso de tráfico de drogas foram apurados pela Guarda Municipal de Americana no final de semana.

O 1o caso foi de um homem de 38 anos procurado por homicídio. A abordagem aconteceu na noite de domingo (12), no Parque Dom Pedro II, região da Praia Azul. A pesquisa de antecedentes a equipe descobriu o mandado de prisão em aberto e encaminhou o bandido para a Central de Polícia Judiciária (CPJ). Ele ficou preso para cumprimento da pena.

Antes, no sábado, agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), também da Gama, encontraram drogas no Parque da Liberdade.

Uma denúncia informou que um suspeito estava pegando algo em uma praça do bairro e a equipe foi investigar.

No local citado, os agentes encontraram 50 pinos com cocaína no interior da tampa de um hidrômetro que fica na calçada. Porém, não havia nenhum suspeito.

O material foi apresentado na Central de Polícia Judiciário (CPJ) junto ao registro de apreensão de drogas.

Após policialpadrao.com.br

