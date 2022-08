Um homem foragido da Justiça do estado de Alagoas foi preso pela Força Tática da Polícia Militar em Americana. A prisão aconteceu no começo da noite da quinta-feira (11). Os policiais abordaram o criminoso por volta das 18h40. Através de pesquisa, foi constatado o mandado de prisão por homicídio. O crime aconteceu no município de Cajueiro (AL).

O procurado foi levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde ficou preso aguardando os trâmites das justiças de SP e AL.

