Foodtrucks. Gastronomia barbarense no Carnaval DuzEnta 23

As delícias (gastronomia) de Santa Bárbara d’Oeste serão representadas por foodtrucks

na edição 2023 do Carnaval DuzEnta durante os dias 18 e 19 de fevereiro, das 15 às 23 horas, e dia 20 de fevereiro, das 18 às 23 horas. Os empreendimentos gastronômicos Lancholet, House Açaí, Bang! FoodTruck, Doce Espiga, Pão com Linguiça do Mineiro, Ki-Pastel, Fazenda Cardoso Benedeti, Churros da Mamãe e Raspa Raspa, além do patrocinador do evento Sancta Cervejaria, trarão um cardápio diferenciado na Praça Central – coração da cidade. Todos foram credenciados anteriormente por meio do edital da Rede Gastronômica.

Promovido pela Prefeitura, além de levar o melhor da gastronomia barbarense, o Carnaval DuzEnta 2023 contará com blocos e apresentações na Praça Central, buscando o resgate das tradições carnavalescas barbarenses, promovendo a folia por meio da reprodução das famosas marchinhas de carnaval, em conjunto com as manifestações carnavalescas voluntárias, organizadas, sem finalidade lucrativa, gratuita, não hierarquizadas, de cunho festivo e sem caráter competitivo.

Confira o cardápio:

– Lancholet

Salada, Bacon, Franbacon e Batata Frita

– House Açaí

Copo de Açaí 300 ml + 2 adicionais, Copo de Açaí 500 ml + 3 adicionais, Pote de Açaí 300ml + 2 adicionais e Pote de Açaí 500 ml + 3 adicionais

– Bang! Food Truck

Bubble Churros, Bubble Nutella, Bubble Frango, Bubble Cheddar e Bubble Peito de Peru

– Doce Espiga

Pamonha, Curau, Bolo de Milho (pedaço), Sorvete de Milho, Suco de Milho (Copo 300 ml), Milho Cozido Tradicional e Milho Cozido Gourmet

– Pão com Linguiça do Mineiro

Lanche Tradicional, Lanche Completo com Queijo, Batata Frita, Batata Frita com Bacon e Cheddar, Combo Tradicional (Lanche e Batata Frita) e Combo Completo com Queijo (Lanche e Batata Frita)

– Ki-Pastel

Pastel de Carne, Pastel de Queijo e Pastel de Pizza

– Fazenda Cardoso Benedeti

Coxinhas de Frango com Catupiry, Cupim, Peito de Peru com Alho-Poró, Queijo com Catupiry e Alho-Poró e Berinjela (Vegana)

– Churros da Mamãe

Churros de Doce de leite, Chocolate, Goiabada, Romeu e Julieta e Nutella e Churros da Mamãe com Sorvete

– Raspa Raspa

Raspadinha Tradicional – Copo 330 ml (Sabores: Abacaxi, Baunilha & Limão, Chiclete, Céu Azul, Groselha, Limão, Maracujá, Menta, Morango e Uva)

– Sancta Cervejaria

Chopp Pilsen, Summer, Ipa e Sour Goiaba

Cerveja Skol (lata)

Drinks Tchay, Gin e Tônica

Coca-Cola, Guaraná, Água Tônica, Suco de laranja e Água com e sem gás



Blocos

Participarão da folia o Bloco do Traquitana, Bloco das Bárbaras, Bloco Amigos da Lilica, Maracatu Estação Quilombo, Bloco BoraLá, O Bloquinho, Bloco do Roque e Bloco Apareceu a Margarida. O guia on-line com trajetos, dias e horários dos blocos pode ser acessado pelo link culturasbo.com/carnaval

Atrações

Haverá também apresentações na Praça Central – ponto de dispersão – Alexandra Souza e banda, Grupo Alto Astral e Assim que se faz, conforme abaixo:

18/2 (Sábado)

16h às 18h e 20h às 23h

Alexandra Souza e banda

19/2 (Domingo)

20h às 23h

Grupo Alto Astral

20/2 (Segunda-feira)

19h às 23h

Assim que se faz

*Programação sujeita a alterações

Evento

A edição 2020 registrou recorde de público rotativo de 38 mil pessoas pelas ruas da cidade nos blocos e na Praça Central – o coração do Município. Lançado em 2018, o Carnaval DuzEnta foi inspirado nas décadas “entas”, dos anos 50 a 90, em que Santa Bárbara viveu o tradicional carnaval de rua com blocos e carros alegóricos – homenageando o passado e celebrando a nostalgia na comemoração dos 200 anos do Município.

Serviço:

Carnaval DuzEnta 2023 de Santa Bárbara d’Oeste

Dias 18 e 19 de fevereiro, sábado e domingo, das 15 às 23 horas

Dia 20 de fevereiro, segunda-feira, das 18 às 23 horas

Programação gratuita

As melhores notícias de Tecnologia

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento