Um ladrão foi detido por agentes da Guarda Municipal de Americana (Gama) por agressão e tentativa de assalto a um taxista. O caso aconteceu na noite do sábado (23). De acordo com a corporação, criminoso de 31 anos solicitou uma corrida e que, no meio do caminho, disse que queria o carro.

A vítima então teria oferecido resistência e sido agredida na cabeça, no pescoço e no braço pelo homem, que fugiu ao perceber a chegada de outro veículo. Os agentes então foram acionados e durante patrulhamento conseguiram prender o autor em clínica no Jardim Brasil. O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu à disposição da Justiça.

