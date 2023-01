Foi roubar fios de residência e acabou em cana

Um homem de 36 anos, em situação de rua, foi preso após furtar fios de uma residência, no bairro Vila Santa Catarina, em Americana.

De acordo com a polícia militar, após o chamado para a ocorrência, no local, a equipe se deparou com o indivíduo. Feita a abordagem, os agentes localizaram uma faca e aproximadamente 12 metros de fios elétricos.

Ao ser questionado, o indivíduo confessou o furto. Ele foi conduzido à central de polícia judiciária e permaneceu à disposição da justiça.

