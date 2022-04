Equipe da Guarda Municipal de Americana, durante patrulhamento na noite deste sábado, avistou um indivíduo entrando na UPA São José, na Avenida Cillos, e tentando fugir após ter visto a viatura.

Os guardas constataram que o homem, de 38 anos, tentou tirar do local registro de oxigênio e tubos de cobre.

LEIA TAMBÉM: Escondeu droga dentro do pneu, mas foi visto e denunciado pelo whats

Após ser detido, o indivíduo confessou a prática de furto e mostrou de onde ele havia tirado os objetos. Em busca pessoal na mochila do homem, foi encontrado ainda uma bolsa de couro com várias ferramentas e 3 terminais do registro do oxigênio.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, onde a autoridade determinou a elaboração do BO BF 1306-1/2022 3° DP bem como perícia no local, ratificando assim a prisão em flagrante do homem.