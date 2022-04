Equipe da Guarda Municipal de Americana recebeu informações de que 3 indivíduos estariam em atitude suspeita pelo Jardim Terramérica. O relato do denunciante era de que o trio estava colocando um macaco embaixo de um veículo e que haviam deixado o local após perceberem que estavam sendo observados.

Diante das características recebidas, equipe conseguiu localizar um dos indivíduos que carregava uma mochila. Durante averiguação, os agentes encontraram o macaco.

A equipe então entrou em contato com o solicitante que mostrou um vídeo para a equipe onde o indivíduo abordado e os outros dois comparsas estariam tentando furtar o catalisador do veículo. Ao inspecionar o carro, os agentes constaram que o veículo já havia sido serrado em um dos lados, sendo que a serra foi encontrada embaixo do veículo.

Diante dos fatos, foi realizado contato com o proprietário do veículo e a ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi deliberado o serviço de perícia e o recolhimento do indivíduo à cadeia de Sumaré.