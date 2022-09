Um homem que ‘foi pra cima’ da namorada acabou detido por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste no final da tarde desta quarta-feira. A ação do time da viatura 5 Subinspetora Juliana e GMs Fuzzatti e J.Carlos se deu por volta das 17:15 na rua João Rossi.

Síntese do atendimento feito pelos GMs:

Foi noticiado via CICOMM que pelo rua João Rossi, n°150, bairro Parque do Lago a moradora da casa A.P.B.T., 23 anos que tem âmparo da medida protetiva de urgência em desfavor do amásio estava solicitando apoio policial , pois, naquele momento o agressor estava lá. Ameaçando-a de morte e as filhas.

Deslocamos no local e flagramos o agressor desobedecendo a medida judicial e no interior do domicílio. Recebeu voz de prisão sendo necessário o uso de algema para minimizar possibilidade de fuga conforme preconiza o Decreto Federal 8858/2016.

Em entrevista à vitima A. mencionou que nesta data apanhou sua filha de quatro anos na escola, observou que a criança apresentava hematomas na cabeça, costas, perna e nariz. Após constatar as lesões, inquiriu o amásio que confessou a agressão na enteada( utilizando um controle de televisão e com chinelo) na data de ontem devido a uma desobediência. Passaram a discutir e A. foi ameaçada novamente de morte e temendo pela sua integridade física pediu a sua prima que solicitasse a viatura no local.

Diante do exposto, a criança foi conduzida ao Pronto Socorro Dr.Edson Mano onde passou por atendimento médico que constatou as lesões.

Os fatos foram narrados a autoridade policial que ratificou a prisão em flagrante ao agressor E.F.S pelo Descumprimento sa medida protetiva, art.24-A da lei 11340/06, pela ameaça, art.147″caput” e art.129 parágrafo 9° do Código Penal.

Individuo permaneceu preso e a disposição da justiça