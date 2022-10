Um homem atacou um ex-policial militar com uma faca em Americana. O ex-PM foi ferido gravemente na agressão registrada na noite desta quinta-feira (6) no Jardim Boa Vista, em Americana. A vítima foi surpreendida e o ataque veio quando ela estava em uma praça com uma bicicleta e uma mochila.

O ex-PM logo foi atingido na cabeça e na testa por golpes de facão, que foram dados por um homem ainda não identificado. A vítima tentou fugir porém acabou caindo em meio a rua. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados e realizaram o resgate do homem. A polícia civil tentou localizar câmeras de segurança para tentar identificar o autor que fugiu após o crime.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Americana, e a motivação do crime ainda é desconhecida. O ex-militar estava inativo na corporação por problemas psicológicos, e serviu na cidade de São Paulo.

