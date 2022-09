Um homem foi assaltado enquanto pescava no final da tarde desta quinta-feira (8), no Horto Florestal, em Sumaré. O assaltante acabou sendo preso depois que a esposa do pescador conseguiu rastrear o celular. O aparelho estava na vizinha Hortolândia, no bairro Taquara Branca.

Segundo a Guarda Municipal, a equipe foi até o local onde a vítima relatou que dois bandidos encapuzados e armados chegaram enquanto a vítima pescava e anunciou o assalto. A equipe foi até a cidade e encontrou um dos criminosos mexendo no aparelho. Ele acabou confessando o crime e foi detido. Na residência do suspeito foi encontrado um simulacro e uma touca ninja.

O assaltante detido encaminhado ao Plantão Policial, onde foi descoberto que ele já tinha passagem por duplo homicídio no estado de Minas Gerais (MG).