Um gato morreu após a casa em que sua dona mora ser atacada pelo ex marido. A polícia procura o homem que ateou fogo na casa da ex-mulher na noite deste sábado (1), no Jardim São Domingos em Americana. O criminoso fugiu logo depois do ataque.

Segundo a Polícia Militar, vizinhos flagraram a ação e avisaram a proprietária. O suspeito invadiu e queimou o local. Após o crime, o suspeito fugiu. O imóvel fica na Rua Oriente Rosalem. A vitima, de 56 anos, chegou rapidamente e viu a casa em chamas. Ela acionou o Corpo de Bombeiros e uma equipe de auto bomba controlou o fogo rapidamente. As chamas destruíram um dos cômodos.

Os bombeiros tentaram reanimar o gato da vítima com balão de oxigênio, mas o animal não resistiu. Segundo a mulher, 0 ex-marido não aceita o fim do relacionamento e ela tem medida protetiva. A PM registrou a ocorrência no domingo (2) e equipes da Polícia Científica e da Defesa Civil devem ir ao imóvel realizar a perícia e averiguar se houve danos na estrutura.

Imagem ilustrativa

Após policialpadrao.com.br